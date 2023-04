Compartir

Existe una gran cantidad de especies de las plantas crasas que se ha vuelto popular en los hogares; y se reconocen por sus tallos, hojas carnosas y unas flores que brotan de un tallo floral.

Una de las razones que la buscan es para decorar y requieren poco espacio; además que aportan aporta belleza al lugar.

Tienen una capacidad de supervivencia; y son muy resistentes por lo que se puede mantener viva hasta en las zonas más áridas. Esto es por la capacidad de almacenar el agua y los nutrientes en las hojas, tallos o raíces.

Tipos de plantas crasas:

Adromischus cooperi

Lithops

Crassula ovata

Dudleya brittonii

Echeveria rubromarginata

Fenestraria rhopalophylla

Rhodiola rosea

Sedum morganianum

Sempervivum arachnoideum

¿Qué cuidados necesita las crasas?

Lo ideal es tenerla en cualquier parte de la casa; pero puede usar una mezcla de sustrato normal con piedras porosas o arena.

Las crasas cuentas con una raíz muy escasa y esto le permite adaptarse a cualquier sitio donde se siembre.

Necesita mucha luz, pero no directa, debe tener un buen drenaje para que no se quede estancada en la tierra, no es recomendable colocar un plato en la parte baja de la maceta.

Si las mantiene en maceta lo ideal que colocar abono dos o tres veces en primavera o verano.

