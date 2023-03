Compartir

El geobloqueo es una tecnología que restringe el acceso a ciertos recursos de contenidos de internet a usuarios de ciertas ubicaciones geográficas. Esta práctica es comúnmente utilizada por empresas de telecomunicaciones, proveedores de contenido y sitios web que son propietarios intelectuales.

El objetivo es limitar el acceso a ciertos servicios y contenidos a usuarios en ubicaciones específicas debido a políticas de derechos de autor y licencias.A menudo, las plataformas de streaming de música y vídeo dividen sus contenidos disponibles en función de la ubicación geográfica de los usuarios.

La tecnología detrás de esto se llama “bloqueo por ubicación”, y la aplicabilidad de la tecnología se denomina georrestricciones. Para comprender mejor cómo funciona el geobloqueo, es importante aprender cómo se aplica y cómo puedes probar vpn para evitarlo.

¿Cómo funciona una VPN en el geobloqueo?

Si deseas evitar el geobloqueo y acceder a contenido bloqueado por región en el extranjero, es posible hacerlo utilizando una VPN. A continuación, se presentan los pasos para conectarte, los mismos son recomendaciones de manera general, por lo cual, siempre puedes consultar las respectivas guías de uso de tu servicio de VPN.

Regístrate en una VPN adecuada y de alta calidad. Existen muchas opciones en el mercado, así que asegúrate de elegir una que ofrezca servidores en el país en el que se encuentra el contenido que deseas acceder.

Descarga e instala la aplicación de la VPN en tu dispositivo. Asegúrate de descargar la versión adecuada para tu sistema operativo.

Conéctate a uno de los servidores de la VPN en el país donde se encuentra el contenido que deseas acceder. Por ejemplo, si deseas acceder a BBC iPlayer, deberás conectarte a un servidor británico. Si deseas acceder a Hulu, deberás conectarte a un servidor estadounidense.

Una vez que estés conectado al servidor adecuado, reproduce el contenido que deseas ver. Si el contenido no se inicia de inmediato, intenta borrar la caché y las cookies de tu navegador y actualiza la página.

Si aún tienes problemas para acceder al contenido, ponte en contacto con el equipo de asistencia de la VPN para obtener ayuda. Pueden recomendarte un servidor específico que debas utilizar para acceder al contenido deseado o darte sugerencias para tu conexión.

¿Qué tan comunes son los geobloqueos?

Existen dos situaciones en las que puedes enfrentar un bloqueo geográfico. La primera es cuando intentas utilizar servicios de streaming como Netflix o BBC iPlayer en el extranjero, ya que estos servicios suelen tener diferentes bibliotecas de contenidos para cada región.

La segunda situación es cuando intentas acceder a contenidos que están restringidos, prohibidos o ilegales en tu ubicación actual. Algunos países incluso bloquean servicios esenciales como WhatsApp, Twitter o FaceTime, lo que puede dificultar la comunicación con amigos y familiares. En general, el geobloqueo es una tecnología utilizada para limitar el acceso a determinados recursos de contenidos de Internet a usuarios de determinadas ubicaciones geográficas y es utilizado por empresas de telecomunicaciones, proveedores de contenidos o sitios web, especialmente aquellos que también son propietarios intelectuales.

VPN gratuitas vs. VPN de pago para los geobloqueos

Es importante tener en cuenta que, si bien existen muchas VPN gratuitas en el mercado, estas no siempre ofrecen la mejor solución para evitar el geobloqueo y proteger tu privacidad en línea.

Las VPN gratuitas suelen tener limitaciones en cuanto a la cantidad de datos que puedes usar, la velocidad de conexión y la cantidad de servidores a los que puedes acceder. Además, algunas VPN gratuitas pueden tener prácticas de registro de datos que comprometen tu privacidad.

Es por eso por lo que, si te preocupa la privacidad y la seguridad en línea, es recomendable utilizar una VPN de pago. Las VPN de pago suelen ofrecer características adicionales, como una mayor cantidad de servidores en diferentes ubicaciones, velocidades de conexión más rápidas, una mejor política de privacidad y una mayor seguridad en general. También suelen ofrecer un servicio de atención al cliente más completo y una mayor garantía de calidad.

Además de eso, al usar una VPN de pago, también tendrás la garantía de que el proveedor no venderá tus datos a terceros. Las VPN de pago suelen tener una política de no registro de datos, lo que significa que no recopilan ni almacenan información sobre tus actividades en línea. Esto es especialmente importante si estás preocupado por la privacidad y la seguridad de tus datos personales.

¿Pueden ser los proxys la solución para los geobloqueos?

El uso de una VPN gratuita o un proxy para evitar el geobloqueo puede presentar problemas, ya que estos servicios suelen tener redes más pequeñas, lo que los hace más fáciles de bloquear. Además, suelen tener un gran número de usuarios, lo que puede resultar en velocidades lentas y largos tiempos de almacenamiento en búfer.

También pueden presentar riesgos para la privacidad, con casi el 40% de las aplicaciones VPN gratuitas que contienen malware y más del 80% filtrando información personal. Además, casi una de cada cinco no utiliza cifrado, lo que hace que sus usuarios no estén más seguros que navegando sin VPN.

Por lo tanto, es recomendable utilizar una VPN de pago confiable para evitar estos problemas y garantizar una experiencia segura y rápida. Cabe aclarar que no se trata de convencerte de comprar un servicio BPN. Únicamente tratamos de prevenir que caigas en las redes sin altos estándares de seguridad, lo cual terminaras obteniendo por el uso de proxys VPN gratuitas.

Ahora, ¿sabes cómo desbloquear contenido georrestringido con una VPN?