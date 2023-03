Compartir

Cuando adquieres una computadora, se debe tener en cuenta la importancia de mantenerlas seguras, por lo cual tiene que conocer cómo detectar un virus.

Actualmente, existen varias amenazas que comprometen los dispositivos, especialmente a los computadores, en donde se destaca la entrada de piratas informáticos, el robo de contraseñas, entre muchos otros.

De acuerdo con el portal Redes Zone, los problemas más frecuentes se presentan en el arranque de Windows, demora al cargar programas o lentitud en el navegador.

Otro problema ocurre cuando el computador no responda a las órdenes solicitadas por el usuario. Por ejemplo, con la eliminación de algún archivo y que no se elimine o abrir el apartado de configuraciones y que este se cierre automáticamente.

No obstante, se debe prestar principal atención cuando aparecen programas que no se instalaron. En muchas oportunidades, el malware instala aplicativos sin ningún consentimiento. En ese sentido, se recomienda ingresar al menú de programas y verificar si existe una aplicación que no debería estar.

Mira cómo detectar un virus en tu computadora

Por otra parte, diferentes software maliciosos desconectan el antivirus. También puede realizar ciertos cambios, como la total desinstalación del programa. La mejor opción consiste en utilizar el antivirus del propio sistema operativo. Para comprobar si está activado se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar a ‘Configuración’.

Buscar y pulsar en ‘Privacidad y seguridad’.

En caso de estar desactivado, oprimir sobre ‘Windows defender’.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: ¡Cuidado! El uso del celular puede perjudicar la salud

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.