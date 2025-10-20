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El robo del Museo Louvre en París sigue asombrando a investigadores además de cineastas y a los amantes del recinto ubicado en la capital de Francia. El glamur se vio opacado por un robo en el prestigioso museo.

En el lugar cargaron con joyas que valen una fortuna, para muchos estos buscarán negociar las mismas dentro de un tiempo. Pero lo asombroso fue la ejecución del robo, el cual duró solamente siete minutos.

Los investigadores dijeron que estos tenían que haber ensayado todo el robo, incluso ir al museo, o para muchos la idea de hacer el robo vino directamente de una película o serie. Desde 1911 cuando se robaron la Mona Lisa no había un robo tan espectacular.

Estos llegaron con chalecos de construcción, para muchos estaban haciendo un trabajo en el museo. Entre las escaleras, y lo que estos llevaron, todo lo tenían que tener muy cronometrado.

El robo del Museo Louvre en París

Hasta ahora el Museo está cerrado por las averiguaciones, pero sigue siendo un misterio el hecho ejecutado, el cual llama la atención por la precisión que hubo. Para las autoridades estos son profesionales del robo.

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Tienen conocimiento del área a la que entraron y de cómo iban a hacer las cosas. Las cuales para muchos lo hicieron con mucha calma pero con rapidez. La policía solo ha encontrado una sola joya de las que se robaron.

Estos huyeron rápidamente y la noticia se corrió como pólvora, en el mundo y mantienen revisión de cámaras como los sistemas de seguridad. Como buscando pistas que lo lleven a los ladrones famosos.

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