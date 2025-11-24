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Para mantener el teflón de una sartén, usa utensilios de madera o silicona, evita el fuego alto, lava la sartén con agua tibia y jabón neutro una vez que se haya enfriado. Y usa solo la parte suave de la esponja.

No uses estropajos metálicos ni abrasivos, y si apilas las sartenes, usa protectores de tela o papel para evitar arañazos. Durante el uso, No la calientes en vacío: Siempre pon un poco de aceite, agua, caldo o comida antes de encender el fuego para evitar el sobrecalentamiento.

Usa fuego medio-bajo: Cocina con potencias de calor bajas o medias para cuidar tanto la sartén como los alimentos y evitar que las grasas se degraden.

No uses utensilios metálicos: Utiliza espátulas de madera, plástico o silicona para no rayar la superficie. Evita cortes: No cortes alimentos directamente sobre la superficie antiadherente.

Mantener el teflón de la sartén

Limpieza y cuidado: deja enfriar la sartén: Espera a que la sartén se enfríe por completo antes de lavarla para evitar cambios bruscos de temperatura.

Lava con cuidado: Usa agua tibia y jabón neutro. Lava con una esponja suave o el lado no abrasivo de una esponja de cocina.

Evita productos abrasivos: No uses estropajos metálicos o productos de limpieza abrasivos, ya que dañan el teflón.

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Seca bien: Seca la sartén después de lavarla con un paño suave. Lava a mano: Evita meter la sartén en el lavavajillas para prolongar su vida útil.

Almacenamiento

No apiles las sartenes directamente: Si las apilas, coloca separadores de tela, papel o protectores de teflón entre ellas para evitar rayones por fricción.

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