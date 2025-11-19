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Para recuperar pintura vieja, dependiendo del tipo de pintura y su estado, puedes usar agua caliente o limpiavidrios (para acrílicas/al agua) y revolver. Si está muy seca, quita la capa endurecida con una espátula y luego agrega el líquido.

Asegúrate de que no haya grumos sólidos y, si el olor es fuerte, considera usar una pequeña cantidad de cloro. O ten a la mano una pequeña vara para poder agitarla como debe ser hasta desaparecer los grumos.

¿Cómo recuperar la pintura vieja de un galón?, Para pintura acrílica o al agua

Pintura espesa: Agrega unas gotas de agua, tapa el recipiente, agita bien y repite si es necesario.

Pintura seca: Con una espátula, quita la capa superficial endurecida. Luego, agrega agua (preferiblemente caliente) poco a poco. Y remueve con un palo o una brocheta hasta que recupere la fluidez.

Para pintura a base de aceite o solvente. Pintura espesa: Usa un disolvente para pinturas adecuado. Agrega una pequeña cantidad y revuelve lentamente, comenzando con una velocidad baja y aumentando gradualmente.

Consejos adicionales

Gránulos duros: Si encuentras gránulos muy sólidos, es mejor quitarlos directamente en lugar de intentar disolverlos.

Mal olor: Si la pintura tiene un mal olor, añade una pequeña cantidad de cloro a la pintura y mezcla bien. Este método puede ayudar a eliminar los olores desagradables.

Galones vacíos: Si la pintura está demasiado seca y no se puede recuperar, vacía y limpia el bote para reutilizarlo para mezclar otros colores.

Desecho o donación: Si no vas a reutilizar la pintura, considera donarla a escuelas o centros comunitarios, o llévala a un centro de reciclaje adecuado.

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