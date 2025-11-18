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Para sacar brillo a un piso de cemento, primero límpialo con un jabón neutro y agua tibia para eliminar la suciedad. Luego, para un brillo adicional, aplica un sellador específico para pisos de cemento o una cera para concreto.

Limpieza profunda, barre o aspira: retira todo el polvo y la suciedad suelta con una escoba de cerdas suaves o una aspiradora. Los barridos deben ser fuertes, con el objetivo de sacar toda porosidad del piso.

Limpia con solución neutra: Mezcla agua tibia con un jabón de pH neutro. Usa una fregona de microfibra para aplicar la solución de manera uniforme, frotando suavemente. Ya aquí debes frotar de manera suave.

Enjuaga: Enjuaga bien el piso con agua limpia para asegurarte de que no queden residuos de jabón. Seca: Seca el piso por completo con un paño absorbente. Que no quede humedad en el mismo.

¿Cómo sacar brillo a un piso de cemento?, Para un brillo extra

Sella el concreto: Aplica un sellador específico para pisos de cemento. Esto protegerá el piso y le dará un acabado más brillante. Sigue las instrucciones del fabricante para la aplicación.

Usa cera: Después de sellar, puedes aplicar una cera transparente para pisos de concreto, la cual aumentará el brillo y la protección.

Mantén el brillo: Para mantener el brillo, limpia regularmente con agua tibia y un limpiador neutro. Evita productos ácidos o abrasivos que puedan dañar el acabado.

Consejos adicionales

Para pisos rústicos: Si tu piso es más rústico, puedes probar trucos como dejar una barra de jabón remojando en agua durante la noche, esparcirla con una escoba suave y luego secar.

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Pulido profesional: Para resultados de alta calidad, especialmente en pisos de concreto pulido, se pueden usar pulidoras profesionales con discos de diamante de grano cada vez más fino. Este proceso puede requerir herramientas especializadas y se recomienda contratar a un profesional para obtener el mejor resultado.

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