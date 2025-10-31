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¿Cómo se forma un huracán?, estos se forman a partir de una perturbación tropical, alimentada por el calor de aguas oceánicas cálidas (\(>26.5\) °C). El vapor de agua caliente que asciende del océano se condensa en nubes, liberando calor que impulsa la convección.

El efecto de Coriolis, debido a la rotación terrestre, hace que el sistema de tormentas comience a girar, formando un patrón de espiral. A medida que los vientos aumentan y las condiciones atmosféricas (como la baja cizalladura del viento) son favorables.

¿Cómo se forma un huracán?

La tormenta se organiza e intensifica hasta convertirse en un huracán, que es un ciclón con vientos sostenidos de al menos 119 km/h. Este viene acompañado de lluvias fuertes además de vientos.

Estos pueden pasar de ser un huracán a ser luego una tormenta tropical o una depresión tropical. Esto luego de tocar tierra y afectar las zonas donde llegue, como se puede alimentar seguir siendo fuerte en su trayecto.

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