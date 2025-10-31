EntretenimientoCuriosidadesPortada

¿Cómo se forma un huracán?

By Danny Valdiviezo
0
32
¿Cómo se forma un huracán?

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

¿Cómo se forma un huracán?, estos se forman a partir de una perturbación tropical, alimentada por el calor de aguas oceánicas cálidas (\(>26.5\) °C). El vapor de agua caliente que asciende del océano se condensa en nubes, liberando calor que impulsa la convección.

El efecto de Coriolis, debido a la rotación terrestre, hace que el sistema de tormentas comience a girar, formando un patrón de espiral. A medida que los vientos aumentan y las condiciones atmosféricas (como la baja cizalladura del viento) son favorables.

¿Cómo se forma un huracán?

La tormenta se organiza e intensifica hasta convertirse en un huracán, que es un ciclón con vientos sostenidos de al menos 119 km/h. Este viene acompañado de lluvias fuertes además de vientos.

Estos pueden pasar de ser un huracán a ser luego una tormenta tropical o una depresión tropical. Esto luego de tocar tierra y afectar las zonas donde llegue, como se puede alimentar seguir siendo fuerte en su trayecto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Las multas que tendrías que pagar si orinas en las calles de Caracas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Fue condenado a 17 años de prisión por cometer un acto sexual contra su nieta en Falcón
Artículo siguiente
China presenta a los tres astronautas de la misión Shenzhou-21
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes