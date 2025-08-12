Compartir

La obra ubicada en Paseo Cabriales con Cedeño en Valencia tiene varias décadas en dicho lugar, la misma lleva por nombre “La Pluma”, está ubicada cercana a la Plaza del Periodista la cual está al frente de la misma.

Dicha obra se inauguró en el mandato regional del entonces gobernador Oscar Celli Gerbasi en los años ochenta. El autor de la obra es el arquitecto Enrique Sardi, y forma parte de los componentes urbanos que hay en dicha avenida.

Obra ubicada en Paseo Cabriales con Cedeño

Dicho cruce es uno de los más transitados, en la otra esquina está el liceo Martín J. Sanabria y la Plaza Alejandro Humboldt, también conocida como Parque Los Enanitos. Uno de los más conocidos de la ciudad.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora! Estas son las nuevas tarifas de los peajes en agosto en el país

El Parque Los Enanitos fue construido en 1963, inspirado en el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. El diseño original contaba con figuras de los personajes del cuento. El Museo de la Cultura, por otro lado, fue inaugurado en 1986 y recientemente fue recuperado y abierto al público en 2023.

Agradecemos a nuestra colaboradora, María Breznik S. por los datos aportados para esta nota.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas