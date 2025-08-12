Compartir

Comprar por cuotas y sin intereses en MultiMax es muy fácil con CrediMax, el servicio exclusivo para clientes PriorityMax que ofrece una comodidad y beneficios inigualables al momento de visitar cualquiera de las tiendas de la multimarca en el país.

Pero, lo que no todos saben es que no sólo puedes conseguir los mejores precios y descuentos todo el año al momento de usar tu cupo CrediMax, si no también, ganar premios increíbles pagando tus cuotas a tiempo, e incluso aumentar el límite de crédito de tu cuenta pagando antes de los primeros 45 días.

Aquí no solo te enseñaremos cómo comprar en MultiMax con CrediMax, sino también a sacarle el máximo provecho a tu cupo, para que aprendas a ganar más en la multimarca más grande del país:

¿Cómo usar CrediMax?

Con Credimax puedes comprar, por cuotas y sin intereses, cualquier producto que desees de MultiMax y acceder a beneficios increíbles en otras tiendas del grupo empresarial CLX.

Con tu primera compra, accedes a la categoría Classic, que te otorga un cupo inicial de 200 dólares que puedes usar cualquier día del año. Solo necesitas cancelar en caja desde el 40% del valor total de tus artículos, y el resto de cuotas podrás cancelarlas en seis cómodas cuotas quincenales.

Tanto el pago inicial como las ventajas que obtienes al comprar con CrediMax pueden aumentar subiendo de nivel tu límite con un buen historial de pagos. Si haces un pronto pago antes de los 45 días, podrás avanzar de categoría para alcanzar rangos más altos.

En sus categorías Platinum y Diamond, CrediMax te permite acceder a límites de hasta $800 y $1000 para compras con solo un 10% de inicial, cancelando todo en 10 y 12 cuotas libres de intereses.

Niveles de CrediMax

Classic – $200 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Bronze – $300 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Silver – $400 de crédito | 30% de inicial en 8 cuotas

Gold – $500 de crédito | 20% de inicial en 8 cuotas

VIP – $600 de crédito | 20% de inicial en 10 cuotas

Platinum – $800 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

Diamond – $1000 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

Descubre tu categoría y límite de compra con CrediMax a través de la aplicación de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store.

¿Qué es PriorityMax y cómo me registro?

PriorityMax es el club de membresía de MultiMax que ofrece beneficios exclusivos a todos sus afiliados, como descuentos exclusivos, atención preferencial, sorteos mensuales y acceso a CrediMax. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 500 mil afiliados en toda Venezuela.

Unirse es muy sencillo, puedes hacerlo de forma física a través de las tiendas MultiMax en todo el país o de forma digital a través de la app PriorityMax.

A través de la aplicación, puedes agilizar tu proceso de inscripción seleccionando el botón “Regístrate ahora” que se encuentra en la pantalla de inicio. Sigue las instrucciones expuestas en la pantalla y, una vez finalizado el proceso, acude a tu sede MultiMax más cercana para recibir tu credencial física

La afiliación anual es de solo $20, y para pedir tu suscripción necesitas cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener correo electrónico y un número de contacto.

Cabe mencionar que los privilegios que llegan con la membresía PriorityMax son de uso personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar todas las ventajas de este club exclusivo.

Paga a tiempo y gana premios

¡CrediMax premia tu puntualidad! Al cancelar la totalidad de tus cuotas a tiempo (o con un pronto pago) estas participando automáticamente en concursos mensuales dentro de MultiMax, incluyendo los sorteos de más de 100 productos al final de cada mes, con premios en productos de línea blanca, electrodomésticos, gadgets y más. Solo necesitas tener descargada la app y estar al día con tus pagos.

MultiMax también sortea dos carros 0 KM anuales a aquellos usuarios PriorityMax que pagaron sus cuotas antes de los 45 días. Así es ¡Solo una compra con CrediMax te separa de participar por un vehículo nuevo!

Además, otros de los beneficios al afiliarse a CrediMax es la posibilidad de optar por Tarjetas de Crédito en bancos nacionales si posees un buen historial crediticio y pagas tus deudas en tiempo récord.

¿Cómo pagar mis cuotas?

Puedes reportar tus pagos de manera fácil y segura a través de:

La app PriorityMax .

. El sitio web oficial: prioritymaxve.com

O en cualquier tienda MultiMax del país.

También puedes ingresar al portal de PriorityMax a través de la página web de la multimarca, www.multimax.com.ve. Haz clic en el botón “Categorías” y selecciona “PriorityMax”. Una vez en la plataforma, podrás iniciar sesión usando tu correo electrónico y clave digital.

Para cancelar tus cuotas, selecciona la opción “Reportar pago CrediMax cuotas” y haz clic en la opción “Crear pago”. Aquí podrás hacer elegir el número de cuotas que deseas abonar, así como las múltiples plataformas de pagos. Una vez finalizada la transacción, coloca la referencia de tu pago para que este se registre de forma exitosa.

Recuerda que para comprar nuevamente con CrediMax, debes haber pagado la totalidad de tus cuotas anteriores.

Con CrediMax y PriorityMax, comprar es más fácil. ¡Afíliate hoy, compra por cuotas, no pagues intereses y gana premios increíbles! Te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve mantente atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para tí.

