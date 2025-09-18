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Por Jaime Macías

En nuestro léxico popular, la palabra comodín no expresa su verdadero significado, el cual en lo general se refiere a algo que sirve para fines diversos o que se puede adaptar a distintas circunstancias. Por su parte en lo criollo, normalmente cuando nos referimos a alguien, indicando que está comodín, simplemente estamos ratificando que se encuentra en una situación de comodidad o sea cómodo.

Pero esta palabrita ahora también ha sido incorporada al lenguaje del béisbol, alcanzando rápidamente popularidad entre los aficionados. En este deporte se refiere a los equipos que no logran una clasificación directa en la ronda eliminatoria, sino a través de lo bueno que sea su record, que les da para acompañar a los campeones de división, que independientemente de marca de ganados y perdidos pasan a la siguiente fase, por titularse en su división.

Esta figura se aprobó, para hacer justicia en casos donde el segundo de una división tenía mejor marca que el campeón de otra y a veces por mucho margen, por lo que, en primera instancia, en las grandes ligas era un solo cupo, hoy ya son tres en cada liga. Esta lucha por estar en este trío se ha convertido en una verdadera batalla estresante para los clubes que tienen chance de meterse y ni se diga para los que están dentro, pero acechados por sus rivales. Sin duda esto no tiene nada de comodidad.

Comodín no es cómodo en el béisbol

Prácticamente esta lucha se convierte para los involucrados en una especie de preplayoff clasificatorio o la serie de echar el resto que pa’ luego es tarde. En la actualidad, cuando faltan una decena de juegos para culminar la eliminatoria, aún hay media docena de equipos en cada liga con chance matemático de meterse entre los tres comodines. Sin duda es nada cómodo pelear un puesto de comodín.

DATO: En la Liga Nacional hasta ahora solo dos bateadores tienen promedio sobre 300, la misma cantidad de los que ya tienen 50 o más jonrones, mientras cuatro lanzadores de esa liga alcanzaron los 200 ponchados, porque ahora los bateadores hacen más swing de poder que el de contacto. Para los que aún creen que el average o promedio es primordial, les cuento que ningún pelotero conectará 200 imparables esta temporada. Ahí se los dejo!

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