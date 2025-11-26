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Compartía licor con su amigo y lo asesinó con un arma blanca

By Redacción Carabobo
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Compartía licor con su amigo y lo asesinó

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Un hombre compartía licor con su amigo y lo asesinó con un arma blanca, el triste hecho ocurrió en el municipio Uracoa en el estado Monagas. El agresor es buscado por las autoridades de esa entidad.

Jorge Luis Martínez de 45 años de edad perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca a la altura del cuello. Este se encontraba con un sujeto, pero entre ambos surgió una fuerte discusión.

Compartía licor con su amigo y lo asesinó con un arma blanca

Luego se fueron a las manos lo que hizo más tensa la situación, el otro hombre sacó un cuchillo y atacó a Martínez. Enseguida fue llevado a un centro de salud donde ingresó a los pocos minutos.

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Las autoridades buscan al hombre que cegó la vida del sujeto de 45 años, es activamente buscado en el municipio Uracoa. Hasta ahora el tercer asesinato que ocurre de esa forma en el país.

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SourceDiario Avance/Miranda
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