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Un sujeto compartía tragos con un amigo en Yaracuy y le quitó la vida. El autor del hecho quedó detenido, así lo informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico en su cuenta de Instagram hoy lunes.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe, realizaron las pesquisas técnico – científicas, relacionadas al homicidio de Pedro José Arteaga Moreno (68). Ocurrido en La Victoria, municipio Bolívar, estado Yaracuy, logrando la captura del agresor.

Se pudo conocer que la víctima se encontraba junto a José Pastor Garfides Torres (18), ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando se originó una discusión entre ellos. Debido a comentarios inapropiados.

Compartía tragos con un amigo en Yaracuy y le quitó la vida

Por lo que Garfides se molestó y tomó un arma blanca, comúnmente conocida como machete, asestándole una herida mortal al sexagenario, para luego huir del lugar. La detención del victimario se generó en las adyacencias donde ocurrió el hecho y quedó a la orden del Ministerio Público.

Tragos con amigos y discusiones

Este caso se suma a los que han ocurrido en otros estados del país, donde surgen discusiones y terminan perdiendo la vida cuando están tomando bebidas alcohólicas. Estos han ocurrido en Lara, como también en otras zonas del país.

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