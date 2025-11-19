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Compartía tragos con un hombre en Barquisimeto y lo asesinó, el hecho fue dado a conocer por el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal San Juan Lara. Esclarecieron el homicidio de Emilio Antonio Cortez Leal (67).

Ocurrido en el Sector Zanjón de los Gatos, parroquia Concepción, municipio Iribarren. Barquisimeto, estado Lara, la noche del 15 de noviembre. Logrando la ubicación y captura de Juan Bautista Pérez (50), apodado El Doble.

Compartía tragos con un hombre en Barquisimeto y lo asesinó

Se pudo conocer que la víctima y su victimario se encontraban bajo los efectos del alcohol, cuando se originó una riña entre ellos, la cual se tornó acalorada. Procediendo el agresor en desenfundar un arma blanca y arremeter contra Emilio.

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Propinándole una herida que le causó la muerte para luego huir del sitio. Luego de un extenso trabajo de campo, se logró la ubicación y detención de Pérez en la Carrera 14, parroquia Concepción, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara.

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