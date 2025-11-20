Compartir

Si hablamos de programas de financiamiento en cuotas en Venezuela, debemos hablar de MultiMax con CrediMax y sus beneficios, dando la posibilidad de comprar ahora y pagar después de forma segura, rápida y confiable.

Ahora, ¿cómo sacarle provecho a los beneficios de CrediMax en MultiMax? Allí la planificación financiera que tengas es clave y ya te diremos por qué.

El CEO de la multimarca más grande del país, Nasar Dagga, ha fortalecido la experiencia de compra con beneficios de alto nivel, donde pagar a tiempo se convierte en un trampolín de oportunidades dentro del universo de CrediMax y MultiMax.

“Cada producto diseñado por nuestro corporativo es pensado en priorizar la comodidad de compras de nuestros clientes, así como valorar sus esfuerzos en pronto pago. MultiMax está diseñado para ser la multimarca con mejor oferta en calidad y precio en tecnología para el hogar”, expresó Nasar Ramadan Dagga.

A través de este programa crediticio, se respalda la responsabilidad de los usuarios con premios, exclusividad y lo que todos buscan: escalar las categorías Classic, Bronze, Silver, Gold, VIP y Platinum hasta llegar a Diamante.

Beneficios de CrediMax: ¡Sube de categoría!

Cuando pagas a tiempo, das un paso para desbloquear todas las ventajas que ofrece MultiMax, y a su vez, vivir una experiencia efectiva y apegada al presupuesto que manejes.

Ahora, antes de conocer a detalle todo lo que puedes lograr al pagar a tiempo las cuotas de CrediMax, debes saber que el paso a paso para afiliarte a CrediMax es un proceso rápido y seguro que abrirá el camino para las próximas compras en cuotas y sin intereses.

Para ser parte de CrediMax, lo primero que debes hacer es visitar cualquiera de nuestras 47 tiendas MultiMax ubicadas en todo el territorio nacional.

Allí podrás solicitar la afiliación directa. Sólo debes ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad laminada. Una vez afiliado, podrás hacer uso de CrediMax los 365 días del año.

Compra en MultiMax con CrediMax

Para asegurar tu exclusividad y los beneficios de CrediMax, realizarás un pago único de 20 dólares o al cambio correspondiente al día, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Este pago se realiza de forma anual, para reactivar tu suscripción.

¡Y listo! Al estar aprobado, entrarás de inmediato dentro de la primera categoría de CrediMax; Classic, y con esto iniciará la construcción de tu historial crediticio.

Ahora, para sacarle el máximo provecho a los beneficios de CrediMax, subir de categoría y aumentar la línea de crédito con mayor número de cuotas y sin intereses, el pago a tiempo será la llave que fortalecerá cada compra que hagas.

Más beneficios de CrediMax

Todo el equipo de MultiMax y su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, han demostrado que entienden el valor de la responsabilidad y la confianza que depositan sus usuarios, por ello cada categoría de CrediMax cuenta con una estructura de recompensa desde el primer día y para todos los niveles.

Descuentos y precios especiales

Otro de los beneficios es que los clientes tienen acceso a jornadas de compras especiales con descuentos exclusivos, haciendo de la experiencia de compra algo completamente VIP, garantizándoles un importante ahorro en sus compras y la facilidad de pagar en cuotas sin intereses.

Créditos atractivos sin intereses

Los montos de las líneas de crédito van aumentando de la mano con esa responsabilidad financiera que demuestres al momento de pagar, así que vale la pena cada esfuerzo y cada cuota pagada a tiempo.

Para el nivel Classic se otorga un crédito de 200 dólares, para Bronze de 300 dólares, Silver con 400 dólares, Gold con 500 dólares, VIP de 600 dólares, Platinum con 800 dólares y Diamante con una línea de crédito de 1000 dólares.

Los porcentajes del primer pago inicial variarán de acuerdo al nivel de categoría, iniciando con 40 % para los niveles Classic y Bronce, 30 % para el nivel Silver, 20 % para los niveles Gold y VIP, y 10% para los niveles Platinum y Diamante.

Con relación a las cuotas, estas son de 6, 8, 10 y 12 para la última categoría.

Sorteos y premios

Buscando ir más allá de la experiencia de compra a través de CrediMax, MultiMax también suma sorteos exclusivos, que van desde autos 0 Km, equipos electrónicos, electrodomésticos y mucho más.

Así que, queda claro que los beneficios de CrediMax son cada vez mejores y confirman que sumarse a esta gran experiencia exclusiva que brinda el empresario venezolano Nasar Dagga Mujamad desde MultiMax, es una oportunidad de oro.

Te invitamos a visitar la web de MultiMax www.multimax.com.ve para enterarte de todas las promociones, precios especiales, productos, aperturas y eventos en las redes sociales @multimax, única cuenta verificada, donde podrás estar al tanto de todo lo nuevo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas