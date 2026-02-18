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Para comprar divisas en el Banco de Venezuela, hay un monto máximo y mínimo, el primer banco del país mantiene operativos sus servicios de banca digital para poder adquirirlas. Ya el lunes y martes de Carnaval se realizaron operaciones, dijo el diario 2001.

Indicó la cuenta de Telegram de los Valores Económicos para Mercados Inteligentes (VEMI); que la tasa durante el asueto de Carnaval para la venda de divisad fue de 430 bolívares por dólar.

El horario aproximado para las ventas fue desde las 8:00 de la mañana a 10:40. Mientras que la comisión estuvo en 0.5% para el momento de la compra. Mientras que la comisión por uso o retiro estuvo en 2.5% al consumir con la tarjeta electrónica. Las comisiones de red fueron variables, dicho proceso de compra de divisas se realizó de forma inmediata.

Comprar divisas en el Banco de Venezuela, monto máximo y mínimo

Se pudo conocer que se pueden adquirir divisas desde un dólar en adelante, con un monto máximo diario de mil dólares. Mientras que el monto total al año es de 8.500 euros equivalente a dólares americanos.

Pagos internacionales y uso de divisas

Los fondos adquiridos estarán depositados en la Cuenta de Libre Convertibilidad. Dicho saldo puede ser utilizado por el cliente en dos formas. Compras electrónicas: Pago de servicios internacionales como suscripciones, plataformas de streaming.

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Además de compras en portales de comercio electrónico (Amazon, entre otros) mediante la tarjeta virtual. Consumo nacional: Uso de la tarjeta de débito convencional como «cuenta respaldo», permitiendo el débito directo de la cuenta en dólares a la tasa oficial en puntos de venta nacionales.

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