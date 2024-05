Compartir

Para los profesionales del marketing, TikTok se ha convertido en algo más que una plataforma de entretenimiento. Como uno de ellos, puede que te cueste mejorar tus estrategias y, con el tiempo, hacer crecer tu cuenta.

Crear contenidos atractivos y aplicar estrategias cuidadosamente elaboradas para hacer crecer tu cuenta de TikTok puede no ser suficiente en este mundo digital tan saturado. Especialmente teniendo en cuenta el aumento instantáneo y continuo de TikTok, puede ser muy difícil destacar. La visibilidad es la clave del éxito. Por lo tanto, al igual que muchas personas que están tratando de encontrar una manera de brillar en la plataforma, decidí comprar vistas TikTok.

¡Exploremos juntos esta estrategia y prometamos el éxito!

¿Por qué compré vistas TikTok?

Sabía que necesitaba establecer una presencia sólida en TikTok para mi marca. Teniendo en cuenta el especial interés de la Generación Z en TikTok, creo que debemos cerrar la brecha y llegar a ellos a través de su nuevo interés tan pronto como sea posible. Estaba creando contenidos brillantes para TikTok, pero no encontraba la forma de llegar a miles de ellos. Aquí es donde entró en juego la compra de visitas.

Continuando con la creación de contenidos atractivos, compré algunas Vistas de TikTok de Views4You para ver cómo funcionaba. Descubrí que esto creaba magia para mi marca, ¡así que seguí adelante y compré más! Ahora, esto nos sigue generando ventas. Mi contenido aparecía en los feeds de más gente, y poco a poco empezaron a visitar la cuenta ¡y luego se convirtieron en clientes! Para mí, el comienzo perfecto fue comprar visitas de TikTok.

¿Qué puede esperar de la compra de vistas?

Aquí están las cosas que le esperan:

1. Aumento de alcance orgánico

Después de obtener los puntos de vista para su contenido que se merece, esperar más porque el aumento de puntos de vista conducen a más seguidores TikTok y gustos en un efecto dominó debido al valor algorítmico. La mayoría de las veces, cuando compras vistas, ¡también cosecharás otros beneficios! Piénsalo: creas el contenido que debes crear para crecer y conseguir miles de visualizaciones, lo que a la larga te llevará a tener más visibilidad.

2. El algoritmo nota tu cuenta

El algoritmo valora tu contenido. En consecuencia, tras reconocer este valor, aumentan tus posibilidades de aparecer en la página «Para ti». El compromiso de los usuarios es el indicador clave de calidad para el algoritmo, que lo utiliza para medir su éxito. En función de los índices de participación, determina el valor de las cuentas y los contenidos para decidir si los comparte con los demás. Por lo tanto, conseguir un alto número de visualizaciones se convierte en una parte inestimable del crecimiento de las marcas en esta plataforma. Hay que destacar no sólo para los espectadores y seguidores potenciales, sino también para el algoritmo. Al conseguir vistas, le das señales al algoritmo.

3. Vistas como prueba social

Los contenidos con más visitas y las cuentas con más suscriptores parecen más fiables. Pareces creíble tanto como consigues visitas y pareces profesional. Las visitas son la prueba de la valía de tu contenido. Hay una ecuación básica en nuestras mentes por lo general: Si tanta gente prefiere algo, ¡entonces debe ser bueno! Puede que merezca la pena que le dediquemos tiempo después de ver el número de visitas. Incluso piensa en las veces que un vídeo de TikTok no ha tenido gancho y se vuelve aburrido en sólo 10 segundos, lo esperas por el recuento de visualizaciones. Este es el indicador del valor de tu contenido.

¿Cómo puedo encontrar el mejor servicio?

Ahora hay un montón de servicios ofrecen vistas TikTok, después de la popularidad de la misma. Por lo tanto, la selección de la correcta puede ser desalentador. Usted debe ser consciente de las estafas. Aquí están las cosas que usted puede hacer:

Autenticidad: Sé específico sobre las promesas del servicio. Deben proporcionar sólo opiniones reales de personas reales. No arriesgues tu cuenta sólo por el precio. Las cuentas falsas no generan engagement. Además, las vistas falsas compradas pueden ser detectadas por TikTok, lo que puede acarrear repercusiones.

Opiniones: Busca reseñas y testimonios. Es normal que haya algunos comentarios negativos. Lo que debes tener en cuenta es la satisfacción general del cliente. También puedes buscar entradas de blog detalladas.

Hable con ellos: Intente ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para resolver sus dudas. De este modo, también podrá comprobar la eficacia del equipo de atención al cliente. Si no hay servicio de atención al cliente, no confíes nunca en el sitio web.

¿Cuántas visitas he comprado?

Empezar poco a poco es la mejor manera de comprar visitas, la más eficaz según mi experiencia. Empecé con unos cientos para ver, luego observé mis analíticas durante un tiempo. Cumplió mis expectativas, el engagement aumentó, por lo tanto aumenté el número de vistas con el tiempo. Si tu cuenta ya tiene muchas visitas y engagement, creo que puedes empezar con miles de visitas. No parecerá antinatural. Seguirá pareciendo orgánico. Las razones por las que empecé con poco son simples. En primer lugar, no quería arriesgar nada. Observar las estadísticas y luego ir a por más. En segundo lugar, los números inflados al instante se verían mal. Por lo tanto, me limité a comprar cientos de visitas. Esto no será un problema para una cuenta con una tasa de compromiso ya alta.

Preste atención al timing

Si quiere aumentar la eficacia de sus visitas compradas y enfocar estratégicamente este acto, preste atención al momento. Puedes comprar visitas poco después de subir un nuevo contenido para maximizar las visitas. Habría un impulso inmediato. Así, el algoritmo de TikTok puede favorecer tu vídeo, y tu oportunidad de aparecer en la página «Para ti» de la gente aumenta.

Perspectiva ética

Puede ser la forma más eficaz de expandirse en la plataforma y la estrategia más útil. Aun así, debes complementarla con la creación de contenidos atractivos. Esta no debe ser tu única estrategia porque puede que no funcione como deseas. Si no hay contenido atractivo, las visitas no pueden ser permanentes.

Preguntas frecuentes

¿Es efectivo comprar views en TikTok para nuevos creadores?

Es una de las mejores cosas que puedes hacer si estás empezando tu viaje. Este aumento de visitas te ayudará a superar los problemas iniciales, y podrás centrarte en tu contenido. Tu mayor visibilidad creará tranquilidad en tu proceso creativo.

¿Existe algún riesgo al comprar visitas en TikTok?

Desafortunadamente, sí, implica un riesgo si usted compra vistas TikTok de un proveedor de servicios poco fiables. Si las vistas no son auténticas, la tasa de engagement será la misma. Estas vistas falsas o de baja calidad corren el riesgo de dañar la credibilidad de tu cuenta. Además, pueden señalar al algoritmo de TikTok de forma negativa. Por lo tanto, investiga antes de comprar.

¿Comprar visualizaciones puede traducirse directamente en ganar más seguidores?

Aunque no sea de forma directa, sí que puede aumentar tu visibilidad en un efecto dominó, ya que tus vídeos aparecen más en la página para ti de tu público objetivo y, por tanto, tu visibilidad aumenta. Sin embargo, recuerda que el objetivo de comprar vistas de TikTok debe ser mejorar tu estrategia. Mientras sigues creciendo, concéntrate en crear contenido que conecte con tu audiencia y utiliza todos tus recursos de forma inteligente.