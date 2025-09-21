Compartir

En el marco de la jornada «Los Cuarteles van al Pueblo» impulsada por el Ejecutivo nacional, los 173 circuitos comunales del estado Carabobo continuaron con su preparación militar para la defensa de la Patria, en perfecta unión cívico-militar-policial.

Durante el operativo, los miembros de las comunidades realizaron ejercicios militares sobre el uso de equipos tácticos, así como diversas charlas para el desarrollo de los ideales patriotas.

«Estamos cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro, con esta formación integral a las comunidades de todo el estado Carabobo, donde no solo enseñamos sobre el uso de equipos tácticos, sino también desde el punto de vista ideológico, donde se habla de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora y de Hugo Chávez, quienes nos han enseñado a crear nuestra propia doctrina y nuestra propia identidad por la cual luchar», expresó desde la comuna «Vivirás Por Siempre» de la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, el General de División Héctor Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Carabobo (ZODI Carabobo).

Por su parte, Hirina Chourio, representante del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en la entidad, precisó que los circuitos comunales se han organizado de la mano con todas las fuerzas de seguridad para mantener la paz en cada punto del estado.

«Los 173 Circuitos Comunales y más de 2 mil Consejos Comunales de Carabobo se abocan a este llamado de paz, de encuentro y de organización, donde le damos la bienvenida a nuestros cuarteles, para que así podamos trabajar todos en conjunto para proteger la paz, que es lo que prevalece y siempre prevalecerá en Venezuela», comentó

Asimismo, la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, indicó que este operativo servirá para tener un mayor alcance en materia de defensa de la soberanía nacional.

«Los efectivos de seguridad se han venido a las comunidades, donde nos están enseñando grandes lecciones, y demostrando que juntos somos capaces de proteger esa paz que nos caracteriza», dijo.

Poder popular trabaja de la mano con efectivos de seguridad

Por otro lado, Luis Guillén, planificador de la comuna «Vivirás Por Siempre», resaltó que con estos ejercicios, se envía un mensaje al mundo sobre la perfecta unión de toda la población para proteger la Patria y la paz.

«Estamos demostrando al mundo que somos un pueblo perfectamente unido, en unión cívico-militar-policial, donde decimos que somos un pueblo de paz, pero que también estamos armados de pensamiento, de amor y de sentimiento patrio, y estamos listos para defendernos en caso de cualquier agresión», añadió.

Estas acciones cumplen con lo establecido dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de trabajar en conjunto con todos los sectores carabobeños para la defensa de la soberanía nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas