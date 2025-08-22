Compartir

Corpoelec debido a las fuertes lluvias emitió un comunicado hoy 22 de agosto de 2025. La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC); informó que, debido a fuertes precipitaciones con descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical 29, se produjo una falla en la subestación El Junquito, que ocasionó una afectación en el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas.

Como consecuencia de esta situación, los estados #LaGuaira y #Miranda, específicamente los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire, presentan una interrupción momentánea del suministro de energía.

Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, @nicolasmaduro, CORPOELEC ha desplegado todos sus recursos técnicos y humanos para restablecer el fluido eléctrico en el menor tiempo posible.

