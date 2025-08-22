viernes, agosto 22, 2025
spot_img
ActualidadNacionalPortada

Comunicado de Corpoelec debido a las fuertes lluvias

By Redacción Carabobo
0
22
Corpoelec debido a las fuertes lluvias

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Corpoelec debido a las fuertes lluvias emitió un comunicado hoy 22 de agosto de 2025. La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC); informó que, debido a fuertes precipitaciones con descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical 29, se produjo una falla en la subestación El Junquito, que ocasionó una afectación en el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas.

Como consecuencia de esta situación, los estados #LaGuaira y #Miranda, específicamente los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire, presentan una interrupción momentánea del suministro de energía.

Corpoelec debido a las fuertes lluvias

Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, @nicolasmaduro, CORPOELEC ha desplegado todos sus recursos técnicos y humanos para restablecer el fluido eléctrico en el menor tiempo posible.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Presidente Maduro llamó al alistamiento de la Milicia Bolivariana a partir de esta fecha

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Gobierno de Carabobo inspeccionó avances de trabajos de remodelación en diversas áreas de la CHET
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital