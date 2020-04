View this post on Instagram

COMUNICADO Contar de nuevo la historia que todos saben, creo que está de más pero me pareció correcto aparecer por aquí porque sí algo me ha enseñado mi familia es a enfrentar los errores que cometemos y asumir las consecuencias de nuestros actos. Como jóvenes, jamás debemos dejar que un arrebato de rebeldía nos nuble la mente hasta el punto de atentar contra la prudencia, porque sí, estuve en una reunión con amigos escuchando música con volumen en un momento donde no debí hacerlo, ese fue mi error y lo reconozco, es imposible ocultarlo y tampoco es mi intención. Quiero decirle a la organización @MissVenezuela que con toda la humildad, asumo su decisión de no permitirme continuar con mi participación dentro del certamen, ustedes son una institución de valores éticos y profesionales sólidos, por eso les agradezco la oportunidad y confianza que en su momento me brindaron, fue un placer para mí estar este tiempo en sus filas. Este concurso representaba un gran sueño para mí pero la vida continúa, debo seguir adelante, alcanzando otras metas y materializando otros sueños. A ustedes, seguidores, amigos y familiares que se han preocupado por mí, por mi salud debo decirles que estoy bien y de esto he aprendido mucho, ahora soy una mujer más consciente y prudente. Estoy sana y como ustedes seguiré desde casa, esperando el día que todo esto acabe, en que hayamos vencido a este enemigo silencioso y pueda salir a abrazar a mis seres queridos que no tengo cerca. Siempre agradecida, Laura Zabaleta.💜