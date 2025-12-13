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Con un doblete de Raphinha, el Barcelona se consolida como líder en la Liga de España. Hoy sábado 13 de diciembre de 2025, el equipo azulgrana se sobró para derrotar al Osasuna 2×0. Que a pesar de la derrota no permitió más goles de los atacantes catalanes.

Raphinha marcó los tantos, uno al 70 y el otro al 86, aprovechando las brechas dejadas por la defensa del Osasuna. De esta manera el Barcelona se aleja del Real Madrid en el fútbol español.

Por su parte, el Mallorca pudo conquistar tres puntos en la jornada de hoy, superando al Elche con pizarra de 3×1. Morlanes, además de Mascarell y Muriqi anotaron los goles por el equipo balear.

Con doblete de Raphinha el Barcelona se consolida como líder

El equipo Atlético de Madrid se sobró ante el Valencia con marcador de 2×1 para llevarse la victoria. Koke y Griezmann anotaron los tantos por los colchoneros. Beltrán al minuto 63 marcó el gol por los naranjas.

La jornada de este domingo 14 de diciembre la completan Sevilla contra Real Oviedo, Celta de Vigo-Athletic Club. Levante ante el Villarreal y Real Madrid se medirá al Alavés.

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