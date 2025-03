Compartir

Los próximos juegos de la Vinotinto ya están pautados en el calendario de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos 2026 de Conmebol. Si hoy terminaran las fechas, Venezuela tendría que prepararse para el repechaje.

Está en el séptimo puesto, lugar que le daría esa oportunidad de ir al repechaje intercontinental. Las esperanzas se mantienen intactas a pesar que la selección venezolana cayó en juegos importantes.

La noche del martes 25 de marzo, los criollos sacaron un resultado positivo para sumar tres puntos. Los venezolanos sumaron al derrotar Perú con pizarra de 1×0 con gol de Salomón Rondón desde el punto de penas máximas.

Ayudó mucho el empate entre Bolivia y Uruguay, la selección boliviana será el próximo rival de los venezolanos. El encuentro será el 4 de junio en el estadio Monumental de Maturín, juego que desde ya luce interesante.

Los próximos juegos de la Vinotinto en 2025

Venezuela se encuentra un punto por encima de los bolivianos, (15 a 14), el 4 de junio dicho encuentro será crucial para seguir con las aspiraciones. Luego de ese encuentro Venezuela se enfrentará a Uruguay el 9 de junio.

Tres meses después, específicamente el 9 de junio, el rival será Argentina y luego contra Colombia el 14 de septiembre. La selección venezolana tiene todo en sus manos para poder quedarse con el puesto del repechaje.

No puede darse el lujo de perder, tampoco de empatar, hay que vencer, hacer los goles y ligar que Bolivia no sume puntos. La tarea no es fácil pero tampoco es imposible.

