Compartir

Con plan de asfaltado Alcaldesa Dina Castillo recupera vialidad en Lomas de Urdaneta. En el marco del Plan Integral de Servicios Públicos y la agenda de trabajo para los primeros 100 días de gestión, Alcaldesa de Valencia Dina Castillo, instruyó la recuperación de la vialidad en la Av. Francisco Fajardo de la comunidad Lomas de Urdaneta, perteneciente a la comuna “El Árbol de las 4 Raíces Revolucionarias”, parroquia Miguel Peña, donde fueron aplicadas más de 960 toneladas de asfalto.

“Este proyecto nace desde la Sala de Autogobierno Popular, mediante la Agenda Concreta de Acciones de nuestro circuito comunal, del trabajo de la mano del poder comunal y en conjunto con nuestros líderes y lideresas enmarcados en el Plan de las 7 Transformaciones del Presidente Nicolás Maduro”, expresó Castillo.

Plan de asfaltado

Gracias a las políticas públicas de rehabilitación y recuperación de la estructura vial de la ciudad, implementadas, a través de las cuadrillas del Instituto Autónomo Municipal de Vialidad IAMVIAL, y la aplicación de estas 980 toneladas de asfalto, fueron recuperados más de 936 metros lineales de vialidad, en beneficio de más de mil 360 familias del sector, usuarios y transeúntes de las comunidades aledañas, mejorando con ello, la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Estas labores de bacheo, iniciaron con la escarificación del asfalto deteriorado, colocación de material de relleno tipo granzón, colocación de mezcla asfáltica en caliente y construcción de 10 reductores de velocidad con su debida demarcación.

De igual manera, la Alcaldesa Dina Castillo, expresó que estas acciones forman parte de los objetivos del gobierno municipal, orientados a fortalecer la infraestructura de la ciudad y cumplir con las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava en beneficio del pueblo valenciano.

Compromiso con Valencia

“Nuestro compromiso es con el bienestar de la comunidad, impulsando labores que se articulan con las 3T (Paz, Seguridad e Integridad Territorial), las 4T (Social) y las 5T (Política) de la Ley del Plan de la Patria, un esfuerzo conjunto para el beneficio de los valencianos”, aseveró la alcaldesa Dina Castillo.

NO DEJES DE LEER EN N24C: En estos centros de recolección puedes llevarle el regalo de cumpleaños a Lacava

Asimismo, la Alcaldesa del municipio Valencia, aseguró que todas las respuestas que se les da a los 48 circuitos comunales, “son atendidas mediante las 48 Agendas Concretas de Acción y las 48 salas de autogobierno popular del municipio Valencia, como un solo gobierno, los tres niveles de gestión y el poder popular en pleno”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas