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¡Con todo! Presentada la convocatoria Vinotinto para medirse a Argentina y Colombia

By Danny Valdiviezo
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Convocatoria Vinotinto
Yeferson Soteldo presente en la convocatoria. Foto: Radio Miraflores.

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Danny Valdiviezo
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Fue presentada la convocatoria Vinotinto para los partidos que sostendrá la selección venezolana de fútbol ante Argentina y Colombia. Las fechas serán el 4 y 9 del mes de septiembre de 2025.

Es importante que Venezuela pueda sumar puntos para de esa manera obtener el puesto del repechaje que lo llevaría a un mini torneo; el cual da el puesto de clasificación al Mundial de Estados Unidos 2025.

Ayer en horas de la tarde, el director técnico de Venezuela, Fernando “Bocha” Batista presentó el plantel que tendrá la responsabilidad de medirse tanto a argentinos como a colombianos. En el mismo hay jugadores de experiencia como muchachos jóvenes que están listos para el compromiso.

Convocatoria Vinotinto

Porteros:

Rafael Romo – CD U. Católica (ECU)

Wuilker Fariñez – Águilas Doradas (COL)

Alain Baroja – Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela – Deportivo La Guaira

Defensas:

Jon Aramburu – Real Sociedad (ESP)

Alexander González – CS Emelec (ECU)

Nahuel Ferraresi – Sao Paulo FC (BRA)

Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (HUN)

Jhon Chancellor – CD U. Católica (ECU)

Wilker Ángel – EC Juventude (BRA)

Christian Makoun – PFC Levski Sofia (BUL)

Carlos Vivas – CD La Equidad (COL)

Miguel Navarro – CA Talleres (ARG)

Ronald Hernández – Atlanta United FC (USA)

Mediocampistas:

Carlos Faya – Deportivo La Guaira

José Martínez – SC Corinthians (BRA)

Tomás Rincón – Santos FC (BRA)

Cristian Cásseres – Toulouse FC (FRA)

Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga (COL)

Daniel Pereira – Austin FC (USA)

Jorge Yriarte – WKS Slask Wroclaw (POL)

Eduard Bello – U. Católica (CHI)

David Martínez – Los Angeles FC (USA)

Jefferson Savarino – Botafogo (BRA)

Telasco Segovia – Inter Miami CF (USA)

Yeferson Soteldo – Fluminense FC (BRA)

Gleiker Mendoza – FC Kgybas (UCR)

Jhon Murillo – América de Cali (COL)

Matías Lacava – Ulsan HD (JPN)

Delanteros:

Salomón Rondón – Real Oviedo (ESP)

Kevin Kelsy – Portland Timbers (USA)

Josef Martínez – SJ Earthquakes (USA)

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