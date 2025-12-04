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En el marco del natalicio de Renny Ottolina, cada 11 de Diciembre se celebra el Día del Locutor en Carabobo y en el país. Este año, José Colmenares y Neurys Parra, ambos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Locutores de Carabobo, dieron a conocer el programa especial de actividades preparadas para homenajear a los profesionales de la locución en la región.

En declaraciones a los medios de comunicación, el locutor y miembro de la Directiva José Colmenares, destacó la importancia de esta fecha emblemática. Que reconoce la labor y el compromiso de los Locutores en la construcción del tejido comunicacional venezolano.

Entre las actividades anunciadas, está el el Conversatorio titulado: “La Radio en 3 Tiempos” será el evento inicial de esta celebración. La iniciativa busca reunir tres generaciones de locutores, quienes compartirán sus experiencias y visiones sobre la evolución y el impacto de la radio en Carabobo.

Con varias actividades se celebra el Día del Locutor en Carabobo

Este conversatorio contará con la participación de Isabella Quintana, joven locutora de 25 años; Iván López, locutor reconocido de 51 años; y Carlos Rodríguez, con 68 años, representando así distintas épocas y estilos dentro del medio radial.

Dicho encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de Carabobo, en alianza con la Federación de Centros Universitarios y el Centro de Estudiantes de Educación. Esta colaboración busca involucrar a la comunidad universitaria y al público en general en la reflexión sobre la importancia de la radio y la locución en la cultura local.

Por su parte Neurys Parra, Directora de Comunicaciones del Gremio de Locutores en Carabobo, informó que serán dos sesiones especiales las que homenajearán a los Locutores de Carabobo. Pues en Montalbán, el martes 9 de Diciembre, y en Guacara el Viernes 12 de Diciembre.

Asimismo los Directivos del Gremio, invitaron a los locutores y a la ciudadanía, a participar en la Misa y Ofrenda Floral que realizarán en la Plaza Bolívar de Valencia, el próximo Jueves 11 de Diciembre. «Estas celebraciones, no solo honran la memoria de Renny Ottolina, sino que también promueven el desarrollo profesional y el sentido de comunidad dentro del gremio», precisó José Colmenares.

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