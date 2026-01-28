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Un conato de incendio en el CNE de Caracas fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la capital del país. La noche del martes se presentó la emergencia en la sede principal en Plaza Caracas.

El evento no registró daños de gran envergadura, dijeron los funcionarios bomberiles. El humo empezó a salir por las ventanas del edificio pero se pudo controlar a tiempo. Comentaron que la causa fue una presunta sobrecarga en los sistemas de aire acondicionado.

Conato de incendio en el CNE de Caracas fue controlado

La rápida acción de los bomberos frenó que las llamas avanzaran a otra parte de las oficinas que hay en el Consejo Nacional Electoral. Los bomberos realizaron labores de refrescamiento en el lugar.

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De igual modo, se conformó una comisión que se encargará de las investigaciones en el hecho. De esta manera se podrá determinar las causas del incendio en la sede principal del organismo electoral.

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