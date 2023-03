Compartir

El trazado vial en Carabobo y sobre todo en La Gran Valencia debe ser respetado. Muchas veces vemos como los conductores se colocan encima de la demarcación peatonal a diario.

Esto lo vemos mucho en la avenida Bolívar, como en la Lara y la avenida Las Ferias. Esto debe respetarse tanto por conductores de vehículos como de motos. Vemos como muchos no respetan a la llamada “cebra vial”

De igual manera, vemos como no se respeta las otras demarcaciones viales, zona donde no se puede estacionar entre otras. Ni hablar del semáforo, el cual no se está respetando en la actualidad.

Trazado vial en Carabobo

Vemos como las personas así esté la luz en rojo tratan de adelantar con el fin de no perder tiempo. Es hora de tener mucha conciencia vial y respetar la demarcación que hay en calles, avenidas y autopistas.

Te hacemos el llamado a ser ejemplo en las vías del estado Carabobo, no utilices el celular mientras estés frente al volante. Respeta el semáforo, y abróchate el cinturón de seguridad.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.