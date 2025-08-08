Compartir

La idea detrás del concurso de CrediMax se trata de construir una conexión real y duradera con sus usuarios. Porque la confianza no es un lujo, es la base. Por eso, Multimax diseñó esta iniciativa para premiar a quienes usan su crédito de forma responsable y cumplen con sus pagos puntualmente.

Cada mes, durante los primeros cinco días, se realiza el sorteo que elegirá a los tres ganadores por cada sede de MultiMax. Esta frecuencia constante mantiene viva la emoción y el interés, porque nadie quiere perder la oportunidad de ser premiado por simplemente hacer bien las cosas.

Fácil de entender, fácil de participar

Sumarse al concurso es fácil. Solo debes estar afiliado a PriorityMax y cumplir con unas condiciones básicas: mantener tus pagos al día, haber hecho compras recientes con CrediMax en la sede que te corresponde y no tener deudas pendientes al momento del sorteo. El sistema hace la tarea y automáticamente incluye a quienes califican. Así, cualquiera que cumpla con estos requisitos puede ser uno de los tres ganadores mensuales.

El sorteo es totalmente transparente, supervisado para que nadie dude de la imparcialidad del proceso. Los resultados se anuncian abiertamente en las redes sociales de MultiMax y CrediMax, además de la app PriorityMax, para que cualquiera pueda verificar que todo es legítimo. Y, por supuesto, cada ganador recibe un aviso personalizado para coordinar la entrega de su premio.

Más que premios, un reconocimiento al compromiso

Los premios son para reconocer a quienes manejan responsablemente su línea de crédito. Varían según la sede y la campaña, pero el objetivo es siempre el mismo: incentivar la constancia y el buen manejo financiero.

Esta dinámica no solo premia a los ganadores, sino que también busca promover la responsabilidad a toda la comunidad. Así, se fortalece la relación entre MultiMax y sus clientes, creando un ambiente de consumo responsable y sostenible.

Desde que comenzó este concurso, CrediMax ha visto crecer no solo la cantidad de clientes fieles, sino también la frecuencia con la que usan su crédito. Eso no es casualidad: cuando hay algo tangible que ganar, las personas se motivan a cumplir y prefieren a MultiMax para sus compras.

En este juego de ganar-ganar, los usuarios disfrutan de beneficios y recompensas, mientras que la empresa consolida su base financiera con clientes responsables.

Educación financiera como pilar

El concurso no es solo diversión y premios. Forma parte de un compromiso más amplio de CrediMax con la educación financiera. Promover la puntualidad y el uso responsable del crédito ayuda a mejorar los hábitos de sus usuarios, evitando problemas como el sobreendeudamiento.

CrediMax apoya con campañas, asesorías y herramientas digitales, como la app PriorityMax, que facilita consultar categorías, historial de pagos y otros beneficios. Así, los clientes tienen el control en la palma de su mano.

¿Quieres participar? Aquí te decimos cómo

Para entrar al concurso, solo necesitas estar afiliado a CrediMax y mantener tus pagos al día. Puedes afiliarte fácilmente en cualquier sede MultiMax o por los canales digitales disponibles.

Mantente al tanto de los sorteos, ganadores y premios a través de:

La app Priority Max.

Las redes sociales oficiales de MultiMax y CrediMax.

Comunicados en las sedes físicas.

Boletines vía correo o SMS.

Si aún no formas parte, esta es tu señal para sumarte a algo que no solo facilita tus compras, sino que premia tu responsabilidad.

¡Credimax está activo todos los días! Lo que quiere decir que, podrás hacer tus compras y hacer uso de tu crédito en cualquier momento, de lunes a domingo.

Así disfrutarás de más flexibilidad y podrás aprovechar esta nueva oportunidad para conseguir lo que necesitas, cuando lo necesites.

¡Afíliate a PriorityMax hoy mismo y descubre todo lo que CrediMax tiene para ti! Así también te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve y mantenerte atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para tí.

