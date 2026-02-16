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Condenada a pena máxima por la muerte de su hijo de 2 meses en Mérida. Fue condenada a 30 años de prisión Kasandra del Carmen Cortesero Galbán (23), por la muerte de su hijo Luis Alfonso Cortesano González de 2 meses de nacido.

Hecho ocurrido el 14 de enero de 2025 en la población de Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida. En horas de la tarde de ese día, la agresora trasladó al niño a un centro de salud de la población, donde ingresó sin signos vitales y rastros de desnutrición y maltrato.

Razón por la cual los médicos de guardia alertaron al CICPC. Tras varias experticias y labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó que la madre no alimentaba ni aseaba al bebé, lo que le ocasionó un shock séptico.

Condenada a pena máxima por la muerte de su hijo de 2 meses en Mérida

Ante tales circunstancias, la mujer fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público. En el juicio, representantes de la Fiscalía 14a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Corteserno Galbán por comisión por omisión en el delito de homicidio intencional calificado.

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Una vez evaluados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal, el Tribunal 3° de Juicio de Mérida dictó la referida condena contra la mujer. Quien permanece recluida en la sede del Cicpc en la entidad.

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