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Una mujer fue condenada por trata de tres adolescentes en Delta Amacuro. La información la dio a conocer el Ministerio Público en su página web. La dama fue condenada a 30 años de prisión.

E identificada como Hermimar Josneirys Alvarado Díaz (42), por la trata de tres adolescentes en edades entre 15 y 17 años. El hecho fue detectado el 27 de febrero en el sector Villa Bolivariana de la parroquia José Vidal Marcano del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

Ese día, funcionarios del CICPC recibieron una llamada telefónica para denunciar que en una vivienda de esa localidad había tres adolescentes secuestradas. Por lo que una comisión de ese cuerpo detectivesco acudió para verificar la información.

Condenada mujer a esta pena por trata de tres adolescentes en esta zona del país

Una vez en el lugar, los funcionarios corroboraron que la agresora mantenía a las jóvenes retenidas desde hace varios días, luego de ser trasladadas desde el estado Anzoátegui para ser llevadas hasta Trinidad y Tobago con fines de explotación sexual.

Ante tal situación, la hoy condenada fue detenida en la residencia y puesta a la orden del Ministerio Público. Durante el juicio, la Fiscalía 5a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra la mujer por los delitos de trata de mujeres, niñas y adolescentes en la modalidad de transporte y acogida con fines de explotación sexual, uso de adolescente para delinquir y asociación.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 2° de Juicio de Delta Amacuro dictó la mencionada condena contra Alvarado Díaz, quien permanece recluida en la sede del Cicpc de Tucupita.

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