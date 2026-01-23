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Fue condenada una pareja por el abuso sexual de una niña de 6 años de edad. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 11 años, 5 meses y 20 días de prisión Humberto Rafael Rangel García (52). Y su pareja, Sabrina del Carmen Contreras Hurtado (29), por el abuso sexual de una niña de 6 años de edad.

El hecho ocurrió 10 de julio de 2025 en el sector Bello Monte de la parroquia Germán Ríos Linares del municipio Cabimas, estado Zulia. En horas de la tarde de ese día, la víctima le contó a su abuela paterna que su padrastro le tocaba sus genitales cuando se quedaban a solas en su residencia, hecho que le confesó también a su madre, quien hizo caso omiso de la situación.

Ante tal revelación, la mujer acudió inmediatamente ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para denunciar al agresor y su pareja. Cuyos funcionarios detuvieron a ambos y los pusieron a la orden del Ministerio Público.

Condenada pareja por el abuso de una niña de 6 años de edad

Durante el juicio, la Fiscalía 43a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el padrastro por la comisión de abuso sexual a niña sin penetración en grado de continuidad. Mientras que a la progenitora por el mismo tipo penal en comisión por omisión.

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Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 2° de Juicio del Zulia dictó la mencionada condena contra Rangel García; y Contreras Hurtado, quienes permanecen recluidos en la sede de la PNB en Cabimas.

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