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Fueron condenadas tres mujeres por la muerte de un hombre y su hijo en el estado Miranda. 26 años y 6 meses de prisión pagará Irailett Ramírez Marcano (27), por la muerte de Reinaldo Bisceglia Guevara (55) y su hijo de 13 años de edad, Aarón Kebzain Bisceglia.

El hecho fue detectado el 27 de enero del 2020 en el sector Mamporal, municipio Eulalia Buroz del estado Miranda. Igualmente, fueron condenadas Mónica Janeth Díaz lozano (41) y Roismary José Toledo Montero (31) a 17 años y 6 meses de prisión

Ese día, un familiar de las víctimas acudió hasta la vivienda del hombre, debido a que el adolescente no había asistido al colegio. Una vez en el lugar, observó a Bisceglia Guevara y a su hijo con mecates alrededor del cuello y sin signos vitales.

Condenadas tres mujeres por la muerte de un hombre y su hijo en Miranda

Por lo que inmediatamente notificó a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes se trasladaron al sector. Y se determinó que las tres mujeres visitaron a Bisceglia Guevara a su vivienda.

Esto con la intención de despojarlo de su teléfono celular, dinero en efectivo, una tablet entre otros objetos de su propiedad. En consecuencia, las hoy condenadas fueron aprehendidas el 20 de febrero de 2020, en el sector San Vicente de Mamporal.

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En el juicio, la fiscalía 29° de mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra Ramírez Marcano por el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado en grado de coautoria.

En este contexto, la mencionada instancia judicial dictó la citada condena para ambas, quienes cumplirán la pena en el Retén de Mujeres La Crisálida, ubicado en Los Teques.

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