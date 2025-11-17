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Un hombre fue condenado por abusar de una mujer con discapacidad cognitiva en el estado Aragua. La información la suministró el Ministerio Público en su página web, en las últimas horas.

Ante la contundencia del acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 18 años y 7 meses de prisión José Humberto Guzmán (48). Tras admitir su responsabilidad por el abuso sexual de una mujer de 48 años de edad.

Dicha mujer con discapacidad cognitiva, hecho ocurrido el 7 de abril de 2024 en la urbanización El Bosque del municipio Girardot, estado Aragua. Aproximadamente a las 2:00 de la tarde de ese día, el agresor aprovechó que la víctima lo conocía.

Condenado a esta pena por abusar de una mujer con discapacidad cognitiva en Aragua

Y la abordó cuando caminaba por el lugar, momento en que le ofreció bajo engaño entregarle una bolsa de comida. Posteriormente, la trasladó hasta su vivienda, donde la amenazó con un cuchillo, la abusó sexualmente y la mantuvo encerrada hasta el día siguiente del hecho.

Luego de huir del lugar, la mujer se trasladó hasta una sede de la policía regional para interponer la respectiva denuncia. Por lo que se conformó una comisión que detuvo al hombre y lo puso a disposición del Ministerio Público.

En la audiencia de inicio del juicio, representantes de la Fiscalía 24a de la referida jurisdicción ratificaron la acusación contra Guzmán. Por los delitos de acto sexual con víctima especialmente vulnerable, violencia física, amenaza y privación ilegítima de libertad.

La condena

Tales tipos penales están previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Código Penal. Una vez evaluados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio de Aragua.

En materia de delitos de violencia contra la mujer dictó la referida condena contra el hombre, quien cumplirá la pena en el Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros; en el estado Guárico.

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