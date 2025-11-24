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Condenado a esta pena por ejercer violencia sexual contra madre e hija en Guárico

By Redacción Noticias24Carabobo
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ejercer violencia sexual contra madre e hija en Guárico - Detenido tras mantener a su pareja en cautiverio

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Por ejercer violencia sexual contra madre e hija en Guárico un hombre recibió los años a pagar en prisión. Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fue condenado a 21 años y ocho meses de prisión Edwin José Pantoja Ayala (28).

Por ejercer violencia sexual contra madre e hija, hecho ocurrido el 28 de julio de 2017 en el interior de una finca en Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico. Dijo el Ministerio Público.

Ese día, las víctimas se encontraban en la finca donde vivían, cuando fueron sorprendidas por cinco hombres, quienes bajo amenazas las abusaron sexualmente. Posteriormente, los agresores las despojaron de sus teléfonos, y otras pertenencias para huir del lugar.

Condenado a esta pena por ejercer violencia sexual contra madre e hija en Guárico

Luego del hecho, las mujeres denunciaron el caso. Luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio público, el hombre resultó detenido en el estado Bolívar el 6 de febrero de 2018 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

En el juicio, la Fiscalía 24ª de la mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra Pantoja Ayala por la comisión de los delitos de violencia sexual agravada y robo agravado. Una vez evacuados los elementos de prueba presentados por parte de la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio de esa jurisdicción dictó la citada condena contra el agresor, quien fue recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en el estado Miranda.

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