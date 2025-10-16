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Por el abuso sexual de su hijastra de 6 años en Aragua, un sujeto recibió la condena. La información la dio a conocer el Ministerio Público en su página web a nivel nacional en las últimas horas.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 18 años y 6 meses de prisión Pedro Antonio Reyes Ortega (50). Por abusar sexualmente de una niña de 6 años de edad.

Hecho acontecido el 13 de agosto de 2024 en el barrio San Carlos de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua. Ese día, la progenitora de la víctima sorprendió a su pareja en actitud sospechosa.

Abuso sexual de su hijastra de 6 años en Aragua

En el momento que ella arribaba a la vivienda, mientras que su hija se subía el short. Ante tal situación, la mujer acudió ante funcionarios de la policía regional para denunciar al agresor, quien fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Durante el juicio, representantes de la Fiscalía 15a de esa jurisdicción ratificaron la acusación contra Reyes Ortega por el delito de abuso sexual sin penetración. Previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Una vez evaluadas las pruebas presentadas por los fiscales del caso, el Tribunal 2º de Juicio de violencia contra la mujer de Aragua dictó la mencionada condena contra el hombre. La cual cumplirá en el Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.

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