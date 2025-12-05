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Fue condenado un comerciante por ejercer violencia sexual contra sus dos hijastras. Ante la contundente acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 26 años, 5 meses y 10 días de prisión el comerciante Richard Gustavo Bayona Hernández (48).

Tras admitir su responsabilidad por ejercer violencia sexual contra sus dos hijastras de 10 y 12 años de edad. El hecho fue detectado el 8 de marzo de 2023 en el sector Luis Hurtado Higuera de San Félix, estado Bolívar.

Por su vinculación con este caso, fue condenada a 7 años y 8 meses de prisión la madre de las víctimas, Yuratcis Velásquez. Ese día, ambas víctimas le confesaron a su tía el deseo de vivir con ella, porque su padrastro las maltrataba y abusaba sexualmente con frecuencia.

Condenado un comerciante por ejercer violencia sexual

Ante tal confesión, la mujer acudió ante funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para interponer la respectiva denuncia. Inmediatamente, se conformó una comisión policial que se trasladó hasta la vivienda de la pareja, donde fueron detenidos.

En el inicio del juicio, la Fiscalía 13a del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Bayona Hernández por los delitos de violencia sexual. Esto en grado de continuidad y trato cruel

Una vez evacuados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal y tras la admisión del hecho. El Tribunal 1º de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor, quien permanece recluido en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix.

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