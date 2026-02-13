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Fue condenado un entrenador de fútbol por abusar de seis niños en Bolívar. La información la dio a conocer el Ministerio Público. Wilmer Javier Mayorga (44), tras admitir su responsabilidad por el abuso sexual de seis niños con edades entre 6 y 13 años de edad.

El hecho fue detectado el 23 de enero de 2020 en el sector Santo Domingo de la población de Upata, municipio Piar del estado Bolívar. Ese día, el Consejo de Protección del niño recibió una denuncia sobre el abuso sexual que el profesor cometía contra los niños.

Ante tal señalamiento, el personal de ese organismo acudió hasta la vivienda del hoy condenado para corroborar la situación. Momento en que se encontraba una de las víctimas, quien al ser abordado confesó que el agresor le tocaba sus partes íntimas.

Condenado un entrenador de fútbol por abusar de seis niños en Bolívar

Luego de varias diligencias y experticias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó que el profesor abusó sexualmente de otros cinco niños del equipo de fútbol. A quienes invitaba a jugar videojuegos en su vivienda.

Momento que aprovechaba para tocarlos y penetrarlos. En este contexto, Mayorga fue detenido por funcionarios de la policía regional. En el inicio del juicio, la Fiscalía 10a del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre por los delitos de abuso sexual a niños.

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Una vez evaluados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal, el Tribunal 3º de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor. Quien permanece recluido en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix.

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