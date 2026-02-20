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Fue condenado hombre por ejercer violencia sexual contra su sobrina en Anzoátegui. El sujetó está señalado de abusarla cuando se quedaba en su vivienda. Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión Arquímedes José Carpintero Rodríguez (38).

Por ejercer violencia sexual contra su sobrina de 16 años de edad, hecho detectado el 27 de febrero del 2023 en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Ese día, la progenitora acudió junto a su hija al centro de salud tras presentar molestia en sus partes íntimas.

Al llegar al centro asistencial, la adolescente le manifestó al médico que su tío materno se aprovechaba de ella para abusarla sexualmente cuando se quedaba en su casa. Y la amenazaba para que no contara lo ocurrido, razón por la cual ambas acudieron a la policía municipal de esa localidad para denunciar el hecho.

Condenado hombre por ejercer violencia sexual contra su sobrina en Anzoátegui

Tras diversas experticias de investigación coordinada por el Ministerio Público, el hoy condenado fue detenido el 4 de marzo de ese mismo año. Luego de una orden de aprehensión acordada por el tribunal 1° de control de esa entidad

En el juicio, la fiscalía 23ª de la mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre por los delitos de violencia sexual, violencia psicológica y amenaza en grado de continuidad.

Una vez evaluados los medios y órganos de pruebas expuestos por el fiscal del caso, el Tribunal 1° de Juicio en materia de violencia contra la mujer de Anzoátegui dictó la citada condena contra Carpintero Rodríguez la cual cumplirá en el Centro de Reclusión Agroproductivo de Barcelona.

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