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Fue condenado un hombre por el femicidio frustrado de su cónyuge en Aragua. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 29 años de prisión Argenis José García Urdaneta (53).

Por el femicidio frustrado de su cónyuge de 51 años de edad, hecho ocurrido el 22 de julio de 2022 en el sector Arias Blanco de El Limón. Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

En horas de la noche de ese día, la pareja se encontraba en su vivienda cuando surgió una discusión entre ambos. En la cual el agresor amenazó a la mujer con un arma de fuego solicitada.

Femicidio frustrado de su cónyuge en Aragua

Luego de varios gritos de ayuda de la víctima, los vecinos alertaron a funcionarios de la policía regional. Quienes acudieron hasta la residencia y observaron al hoy condenado forcejeando con su hija.

Durante el altercado, el hombre efectuó varios disparos contra su pareja, quien huyó del sitio del suceso. Tras varias horas de métodos de persuasivos por parte de los efectivos policiales, García Urdaneta fue detenido inmediatamente y puesto a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 24ª de la referida jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre por los delitos de femicidio agravado en grado de frustración; amenaza agravada, porte Ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Estará recluido en San Juan de los Morros

Tales tipos penales están previstos en Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y el Código Penal.

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El Tribunal 1° de Juicio en materia de delitos de violencia contra las mujeres de Aragua dictó la referida condena contra García Urdaneta. Quien permanecerá recluido en el Centro de Procesados 26 de Julio de San Juan de Los Morros, estado Guárico.

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