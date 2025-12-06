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Condenado hombre por el femicidio frustrado de su expareja en Trujillo. Producto de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado Francisco José Hernández Leal (37) a cumplir 20 años de prisión.

Por su responsabilidad en el femicidio frustrado en contra de su expareja sentimental. Tal hecho ocurrió el 12 de junio de 2023 en el cerro La Perra; ubicado en el sector Porvenir de la parroquia Mercedes Díaz; perteneciente al municipio Valera en el estado Trujillo.

Durante las horas de la tarde esa fecha, Hernández Leal llegó con actitud agresiva a casa de su expareja; quien dormía con su hija de 8 años de edad. Tras despertarla e iniciar una discusión por su ruptura, el hombre sacó de su pantalón un arma blanca tipo cuchillo y agredió seis veces a la fémina en varias zonas de cuerpo; según la evaluación forense posterior.

Condenado hombre por el femicidio frustrado de su expareja en Trujillo

El ataque de Hernández Leal fue reportado mediante llamada a la Policía Nacional Bolivariana; que se apersonó de inmediato en el inmueble. A través de una comisión y materializó en flagrancia la aprehensión del hombre para dejarlo a disposición del Ministerio Público.

Durante el juicio, la Fiscalía 12ª de Trujillo ratificó la acusación en contra de Hernández Leal por la comisión de femicidio en grado de frustración.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de pruebas inherentes a la causa, el Tribunal 1° de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer de esa entidad andina. Dictó la referida condena contra el acusado; y ordenó su reclusión en la sede del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (Cpet).

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