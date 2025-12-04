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Condenado hombre por tráfico de armas y municiones en Maturín. Producto la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado Carlos Joan Echenique Arias (28) a cumplir 29 años y dos meses de prisión por su responsabilidad en el tráfico de armas y municiones; agavillamiento y uso de facsímil de arma de fuego.

Por este caso también resultaron condenados Richard José Bruzual Figuera (32), Carlos Alberto Flores Blanco y Winder Enrique Blanco García (28) por su participación en los hechos. Tal situación fue descubierta el 1 de diciembre de 2022 por funcionarios de la Policía del estado Monagas en el sector Santa Inés de la parroquia San Simón.

De acuerdo con la investigación, funcionarios de Polimonagas en labores de seguridad en el sector Santa Inés recibieron una denuncia sobre un grupo de cuatro hombres en la zona; que se dedicaban a extorsionar a comerciantes y amedrentar a los habitantes de la comunidad.

Condenado hombre por tráfico de armas y municiones en Maturín

En tal sentido, cuando la comisión se acercó al sitio señalado en la denuncia, se visualizó a Echenique Arias, Bruzual Figuera Flores Blanco y Blanco García; quienes tomaron actitud nerviosa y respondían a la descripción física aportada en la denuncia previa.

Los cuatro hombres fueron intervenidos y sometidos a una inspección corporal; en la que le fue encontrado a Echenique Arias un facsimil de arma de fuego de fabricación clandestina; mientras que a los otros tres no les ubicaron elementos de interés criminalísticos.

Sin embargo, a pocos metros de donde fueron intervenidos los cuatro hombres, se encontró dentro de una pared un bolso contentivo de ocho conchas de cartucho de escopeta calibre. Un envase sintético que se usa para transportar tabaco para mascar con 23 municiones de plomo en su interior y otro envase de tabaco para mascar contentivo de seis fulminantes para escopeta.

De igual modo, se ubicó un envase cilindrico contentivo de mini municiones de un peso aproximado de 150 libras. Dos barras de plomo y una bomba lacrimógena sin marcas ni seriales visibles. Al ser cuestionados sobre la procedencia del arma y las municiones; ninguno de los cuatro ofreció respuesta. En consecuencia, resultaron aprehendidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía

En el juicio, la Fiscalía 17ª de Monagas ratificó la acusación en contra de Echenique Arias por la comisión de tráfico de armas de guerra y municiones en la modalidad de ocultamiento; agavillamiento y uso de facsímil de arma de fuego.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 5º de Juicio en esa entidad oriental dictó las referidas condenas en contra de los acusados y ordenó su reclusión en el Internado Judicial de Monagas; también conocida como La Pica y ubicada en Maturín.

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