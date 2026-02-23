Compartir

Fue condenado joven por publicar videos íntimos de una adolescente en el Zulia. La información fue dada a conocer por el Ministerio Público en su página web. El joven publicó videos y fotografías de la víctima por las redes sociales

Fue condenado a 7 años de prisión Carlos Alejandro Valero Quintero (18) por publicar videos íntimos de una adolescente de 15 años. Situación denunciada el 12 de diciembre de 2023 en la parroquia Alonso Ojeda del municipio Lagunillas, estado Zulia.

Ese día, la progenitora de la víctima acudió ante funcionarios de la policía municipal para denunciar al joven que publicaba fotografías; y videos en las redes sociales de la adolescente desnuda.

Condenado joven por publicar videos íntimos de una adolescente en el Zulia

Las cuales intercambiaron mientras mantuvieron una relación sentimental, a la vez que le exigía un pago en dinero para no publicar el material audiovisual. Ante tales circunstancias, se conformó una comisión que detuvo al agresor ese día en su residencia.

Quedando a la orden del Ministerio Público. Durante el juicio, la Fiscalía 43a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el joven por el delito corrupción de menores y exhibición pornográfica de niños, niñas y adolescentes.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ministro del trabajo Eduardo Piñate y lo que dijo del aumento de salario en 2026

Una vez evaluados los medios de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 2º de Juicio del estado Zulia dictó la referida condena contra Valero Quintero. Quien permanece recluido en la sede de la policía municipal, en Lagunillas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas