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Un hombre fue condenado por el femicidio frustrado de su expareja en Delta Amacuro. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión Joaquín Javier Figuera Ventura (32).

Tras admitir su responsabilidad en el femicidio frustrado de su expareja de 27 años de edad. El hecho ocurrió el 12 de julio en la comunidad Las Lomas de la parroquia San Rafael en Tucupita, estado Delta Amacuro.

Ese día, funcionarios de la policía regional recibieron una llamada telefónica desde el Hospital Luis Razetti para denunciar el ingreso de una mujer. Con heridas en varias partes del cuerpo ocasionadas por su expareja.

Condenado por el femicidio frustrado de su expareja en Delta Amacuro

Por lo que una comisión de ese cuerpo policial acudió para verificar la información. Una vez en el lugar, los funcionarios corroboraron que la víctima había sido golpeada con un trozo de madera, luego que ésta decidió terminar la relación por múltiples maltratos y violencia física.

Ante tal situación, el hoy condenado fue detenido en su residencia y puesto a la orden del Ministerio Público. Al inicio del juicio, la Fiscalía 8a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Figuera Ventura por el delito de femicidio agravado en grado de frustración.

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Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por parte de la representación fiscal y tras la admisión de los hechos, el Tribunal 2° de Juicio de Delta Amacuro dictó la mencionada condena contra el agresor, quien permanece recluido en la sede de la policía regional.

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