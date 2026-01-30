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Fue condenado un septuagenario por abuso sexual contra una adolescente en el Zulia, la información la dio a conocer el Ministerio Público. El agresor está señalado de tocar las partes íntimas a la menor de edad.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 20 años de prisión Américo Chiquinquirá Fuenmayor (75). Por abusar sexualmente de un adolescente de 13 años de edad.

El hecho fue detectado el 9 de marzo de 2025 en el barrio Integración Comunal de la parroquia Luis Hurtado Higuera del municipio Maracaibo, estado Zulia. En horas de la tarde de ese día, la víctima le contó a su progenitora que su vecino le enviaba mensajes a su celular.

Condenado septuagenario por abuso sexual contra un adolescente en Zulia

Para invitarla a su casa con la excusa de proponerle un negocio, momento en que aprovechaba para tocarles sus partes íntimas y obligarlo a tocar sus genitales. Situación que ocurrió en reiteradas oportunidades.

Ante tal confesión, la mujer acudió inmediatamente ante funcionarios del CICPC para denunciar el hecho. En consecuencia, se conformó una comisión que detuvo al hombre en su lugar de residencia y lo puso a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 33a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el septuagenario por la comisión de abuso sexual sin penetración continuada.

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