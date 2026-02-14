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Un sexagenario en Barinas fue condenado por el abuso sexual de su nieto de 3 años. Ante el acervo probatorio fue condenado a 5 años y cuatro meses de prisión José Alberto Vergara Bautista (62) por el abuso sexual de su nieto de 3 años de edad.

Hecho ocurrido el 15 de mayo de 2024 en el barrio 1° de Diciembre de la parroquia Ramón Ignacio Méndez del estado Barinas. Ese día, la víctima le contó a su papá que mientras estaba bajo cuidado de los abuelos maternos Vergara Bautista tocaba sus partes y le gritaba improperios.

Condenado sexagenario en Barinas por el abuso sexual de su nieto de 3 años

Ante tal confesión, el progenitor acudió inmediatamente ante funcionarios de la policía municipal para denunciar el hecho. Razón por la cual se conformó una comisión que detuvo al agresor en su residencia y lo puso a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 9a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el hoy condenado por el delito de abuso sexual a niño sin penetración. Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 4° de Juicio del Barinas dictó la referida condena contra Vergara Bautista, quien permanece recluido en la sede de la policía municipal.

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