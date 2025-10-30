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Fue condenado un hombre a pena máxima por abusar de su hijastro en Cojedes. El sujeto golpeaba a la víctima para que no lo delatara. La información la dio a conocer el Ministerio Público en su página web.

Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 30 años de prisión Edgar Alexander Abreu (46). Por abusar sexualmente de su hijastro, hecho ocurrido el 1 de diciembre de 2022 en el sector Tronconero del municipio Tinaco del estado Cojedes.

Ese día, un profesor del colegio de la víctima notó lesiones en su cuerpo, razón por la cual lo remitió a la defensora escolar. A quien le confesó que su padrastro lo abusaba y golpeaba para que no lo delatara desde hace un año.

Condenado un hombre a pena máxima por abusar de su hijastro en Cojedes

Ante tal confesión, ambos acudieron ante la sede de la policía municipal para denunciar los hechos, cuyo cuerpo policial aprehendió al hombre en su residencia. Y lo puso a la orden del Ministerio Público.

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Durante el juicio, la Fiscalía 6a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el hoy condenado por el delito abuso sexual a adolescente en grado de continuidad y trato cruel. Una vez evaluados los medios el Tribunal 3° de Juicio de Cojedes dictó la mencionada condena contra Abreu, quien permanece recluido en el Centro Penitenciario Hombres Nuevos, ubicado en el sector Tocuyito del estado Carabobo.

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