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Fue condenado un hombre en Delta Amacuro por abusar sexualmente de su hija, durante 11 años. El abuso continuado el sujeto lo venía haciendo desde que la niña tenía tres años de edad.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 20 años de prisión Víctor José Gómez González (47). Tras admitir su responsabilidad en el abuso sexual de su hija de 14 años de edad.

El hecho fue detectado el 4 de junio de 2025 en la urbanización Hacienda del Medio de la parroquia José Vidal Marcano del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

Ese día, la víctima le confesó a una representante de su colegio que su progenitor la abusaba sexualmente desde los 3 años de edad. Razón por la cual denunciaron la situación ante el Ministerio Público.

Condenado un hombre en Delta Amacuro

Horas más tarde, una comisión de la policía regional aprehendió a Gómez González, mientras retiraba a su hija de su centro de estudio. Al inicio del juicio, la Fiscalía 5a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el hombre por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso y tras la admisión de los hechos, el Tribunal 1° de Juicio de Delta Amacuro dictó la mencionada condena contra Gómez González. Quien permanece recluido en el Centro de Reclusión y Resguardo de Guasina de esa entidad federal.

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