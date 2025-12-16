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Fue condenado un hombre por abusar de su sobrina de 10 años, la información la dio a conocer el Ministerio Público en sus redes sociales. Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fue condenado a 22 años de prisión Iván Samuel López González (56).

Quien abusó sexualmente de su sobrina política de 10 años de edad, hecho detectado el 16 de febrero de 2024 en el sector Sabanita del municipio Camatagua del estado Aragua. Ese día, la víctima le confesó a su progenitor su deseo de no visitar a sus tíos.

Debido a que el hoy condenado la abusaba cuando la llevaban a la residencia de ambos. Ante tal confesión, el padre acudió ante funcionarios de la policía regional para interponer la respectiva denuncia.

Condenado un hombre por abusar de su sobrina de 10 años de edad en Aragua

Por lo que se conformó una comisión que detuvo al hombre en su casa y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Durante el juicio, representantes de la Fiscalía 15a de esa jurisdicción ratificaron la acusación contra López González.

Por el delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable y amenaza, previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. EL Tribunal 2° de Juicio en materia de delitos de violencia contra la mujer de Aragua dictó la referida condena contra el hombre, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.

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