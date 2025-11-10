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Fue condenado un sexagenario a una pena de 22 años de prisión por su responsabilidad de un acto sexual con una niña de 10 años. Francisco José Reyes Navarro (62) cometió el hecho el 21 de octubre de 2024 dentro de una vivienda ubicada en el sector Zumurucuare, perteneciente al municipio Miranda del estado Falcón.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en el lugar de los hechos en compañía de su hermana y padrastro; quienes se disponían a descansar en sus habitaciones mientras la niña tomaba un baño.

Sin embargo, antes de ingresar al sanitario, Reyes Navarro tocó la puerta de la vivienda y la niña salió a abrirle. El sexagenario aprovechó esa oportunidad para tomarla por el brazo, quitarle la toalla en contra de su voluntad, besarla y tocarle sus partes íntimas.

Condenado un sexagenario a esta pena por acto sexual con una niña en Falcón

Momentos después, el padrastro de la víctima salió de su habitación y avistó a Reyes Navarro mientras agredía a la niña. De forma inmediata, intervino en los hechos y el sexagenario intentó huir del sitio.

Pero fue alcanzado a pocos metros por la progenitora de la víctima y su pareja, quienes lo retuvieron y lo llevaron a la sede más cercana de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); para entregarlo e interponer la respectiva denuncia.

Antes las circunstancias, el sexagenario resultó aprehendido ese mismo día y fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el respectivo proceso penal.En el juicio, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Reyes Navarro por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable.

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Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal Único de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer; dictó la mencionada condena contra el sexagenario, y ordenó su reclusión en la sede de la PNB de Falcón.

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