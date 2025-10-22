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Fue condenado un sexagenario por abuso sexual contra una niña en Delta Amacuro. La información la dio a conocer el Ministerio Público a través de sus redes sociales. El sujeto quedó identificado como Arelis José Jiménez Quijada (65).

La condena fue por abusar sexualmente de una niña de 10 años de edad, hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2024 el sector San Salvador de la parroquia Antonio José de Sucre; del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

Ese día, la madre de la víctima acudió ante funcionarios de la policía municipal para denunciar que el agresor, quien era su vecino. Había abusado de su hija mientras la pequeña se dirigía a su colegio.

Condenado un sexagenario por abuso sexual contra una niña en Delta Amacuro

En tal sentido, el hombre esperaba que la niña pasara frente a su casa y la invitaba a pasar hasta la sala, lugar en el que le tocaba sus partes íntimas Ante tales circunstancias, el agresor fue aprehendido por los funcionarios policiales en su residencia.

Quedando además a la orden del Ministerio Público. Durante el juicio, la Fiscalía 5ª de esa jurisdicción ratificó la acusación en contra Jiménez Quijada por el delito de abuso sexual sin penetración.

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Una vez que la representación evacuó los medios de pruebas concernientes al caso, el Tribunal 2° de Juicio de Delta Amacuro dictó la condena contra el sexagenario, quien permanece recluido en la sede de la policía municipal.

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